Itaalia koondise juhendaja kohtumisest Eestiga: võideldakse mänguväljakul, mitte paberil

Evani tegutseb Eesti vastu Itaalia koondise juhendajana, sest peatreener Roberto Mancini peab koroonaviirusesse nakatumise tõttu kodus isolatsioonis olema.

Miks valiti selle maavõistluse vastaseks just Eesti? "Valik langes meeskonnale, kes ei kuulu esimesse alagruppi, soovist anda ka mõnele noorele mängijale võimalust mänguplatsil tulla," rääkis Evani mängueelsel pressikonverentsil. "See ei tähenda, et tegemist oleks kerge võistlusega: paberil võib olla mistahes kirjas, võideldakse mänguväljakul, mitte paberil. Need on keerulised võistlused - kaotada on väga palju, kui aga võidad, on töö tehtud.

"Tahame võita, sest ülimalt tähtis on mitte kaotada punkte ja kohta FIFA edetabelis. Eelkõige just seepärast, et silmapiiril on MM kvalifikatsioonivõistluste loosimine ja me tahame olla parima asetusega positsioonil," lisas itaallane. "Käesolev mäng võib pakkuda suurt võimalust noortele ja uutele mängijatele - olen kindel, et kes mängu läheb, annab endast parima."

Itaalia ja Eesti vaheline sõprusmatš toimub kolmapäeva õhtul Firenzes meie aja järgi algusega kell 21.45.