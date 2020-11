Itaalia koondise juhendaja 4:0 võidust Eesti üle: oleksime saanud veel paremini mängida

"Seda me ootasimegi oma meestelt. Teadsime, et see on mäng, kus võime kõik kaotada ning ei saa endale vigu lubada," rääkis Evani kohtumise järel. "Nägime häid asju ning mängijate kvaliteet selles meeskonnas on erakordne."

Teatavasti peab Evani täitma peatreeneri kohustusi, sest koondise juhendaja Roberto Mancini on koroonaviirusesse nakatumise tõttu kodus karantiinis. Siiski oli Mancini koondisele abiks, kui abitreener Gianluca Valli oli temaga mängu ajal telefonitsi pidevalt ühenduses.

"Luca tegi pingil seda, mida mina tavaliselt Robertoga teen," jätkas Evani, lisades, et Itaalia oleks võinud Eestile ka rohkem väravaid lüüa. "Ausalt öelda oleksime saanud veel paremini mängida. Mängijad oleksid saanud rohkem survet avaldada ja tempot tõsta, kuid me ei saa liiga palju ka küsida."

Itaalia koondist ootavad nüüd ees Rahvuste Liiga mängud Poola ning Bosnia ja Hertsegoviinaga.