INTERVJUU | Mida arvab Eesti parim jalgpallur uuest koondise peatreenerist ning tugevast MM-valikgrupist?

"Et teha erilisi asju, on sul vaja enda ümber erilisi inimesi. Individuaalseid auhindu saab saavutada eelkõige heade treenerite ja meeskonnakaaslaste abiga, aga sinna juurde tuleb individuaalselt saavutada midagi erilist või teha teistmoodi, mis aitaks sul väljakul olla edukas," ütles Sappinen võidukõnes.

26 tabamusega Premium liiga suurima väravaküti tiitli ülekaalukalt endale napsanud Sappinenil on Eestis võidetud kõik, mis võtta annab. Meistriliiga tiitlid 2015, 2017 ja 2020, Eesti aasta noorjalgpallur 2015, meistriliiga parim mängija 2017 ja 2020, parim väravakütt 2017 ja 2020. Nüüd ka esmakordselt see kõige-kõige kaalukam autasu.

Pärast Eesti Jalgpalligala ülekannet virtuaalse pressikonverentsi kaudu ajakirjanikega rääkinud Sappinen pidas oma tänuavaldustes meeles ka 2012. aastal esimese ja 2014. aastast järjest kuus Eesti parima meesmängija tiitlit võitnud Ragnar Klavanit.

"Väga suur au on olla samas nimekirjas Eesti jalgpalli legendidega. Aitäh Ragnarile, kes on mu särginumbrisse "15" jätnud sisse mingi hea aura. Tundub, et seda särki kandes võib midagi ilusat juhtuda," lausus ta.

Loe pikemast intervjuust, mida vastas Sappinen küsimustele Eesti koondise järgmise peatreeneri ja MM-valikturniiri eesmärkide kohta ning mida näitab tema arvates fakt, et viimati valiti koduliiga pallur Eesti parimaks mängijaks 2002. aastal!