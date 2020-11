INTERVJUU | Karel Voolaid: ma ei kahetse midagi, lihtsalt kahju on, et ei suutnud inimestele rõõmu valmistada

Konstantin Vassiljev avaldas pärast 0 : 0 viigiga lõppenud Gruusia mängu Voolaidile toetust ning arvamust, et peatreeneritoolil ei peaks toimuma vahetust. Jalgpalliüldsuses valitseb aga hoiak, et muutus on ainuvõimalik lahendus koondise mustast august välja toomiseks. Asjaga lähemalt kursis olevad isikud väidavad üsna kindlalt, et järgmine treener on välismaalane.

„Soovime, et detsembri keskpaigaks oleks tulevik selge,” ütles nädal tagasi Eesti jalgpalliliidu president Aivar Pohlak.

Intervjuus Delfile ja Eesti Päevalehele arutles Voolaid talle osaks saanud avaliku ja terava kriitika üle, põhjendas mõningaid koosseisuvalikuid ning rääkis, millist õhkkonda pikk võiduta seeria riietusruumis tekitas. Puudutamata ei jäänud ka Henri Anieri koondisekutse ümber puhkenud sõnasõda Paide Linnameeskonnaga.