INTERVJUU | Aivar Pohlak süüdistustest: ma ei ole kontrollifriik ega võimumaniakk

Eesti jalgpalli arendamine näib kõrvaltvaatajale lõputu protsessina, kus aastakümnete jooksul on räägitud suurest eesmärgist jõuda tiitlivõistluste finaalturniirile. Koondise etteotsa on toodud häid, aga ka kesisel tasemel välismaalastest treenereid, võimalusi on saanud mõned eestlasedki, kuid 2021. aasta alguseks ollakse edu saavutamisest sama kaugel, kui 30 aastat tagasi.

Kogu selle aja Eesti jalgpalli võtmefiguuriks olnud Aivar Pohlak. Viimased 13 aastat on ta pidanud alaliidu presidendi ametit. Jalgpallikoondise edutute mängude ja koduse liiga kehva taseme taustal on Pohlaku suunas lastud kriitikanooli. Teda süüdistatakse selles, et Eesti jalgpall tammub juba aastaid paigal, aga alaliidu tegemistes arvestatakse ainult tema arvamusega. Teisitimõtlejatel pole süsteemis kohta.

Aivar Pohlak, oled 13 aastat olnud Eesti Jalgpalliliidu president, sisuliselt olnud jalgpalli juhtimise ja arendamise juures alates taasiseseisvumisest. Nii pika aja jooksul kipub vist üsna lihtsalt tekkima tunne, et mina otsustan selles valdkonnas kõik ning uusi inimesi ja ideesid ma ligi ei lase.