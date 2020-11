INTERVJUU | Aivar Pohlak peatreenerist: soovime, et detsembri keskpaigaks oleks tulevik selge

Gruusiaga peetava matši järel saab läbi ka Eesti koondise praeguse peatreeneri Karel Voolaidi leping, kelle käe all on rahvusesindus saanud kirja kolm viiki ja kümme kaotust ehk võiduarve on veel avamata. Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak avaldas intervjuus Delfi Spordile, et 2021. aasta märtsis algavaid 2022. aasta MM-i valikmänge silmas pidades soovitakse peatreener paika saada enne aastavahetust. Mida arvab Pohlak aga koondise suunas viimati tehtud kriitikast ning miks jäime Rahvuste liiga alagrupis ikkagi viimaseks?