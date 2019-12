INTERVJUU | Aivar Pohlak jalgpallurite karjääri planeerimisest, Erik Sorgast ja leedulaste hoiatavast näitest

Jah, Sorga on tõmmanud tähelepanu nii oma nooruse, löödud väravate kui ka mängijakvaliteedi tõttu, sest tänapäeva infomaailmas ei jälgita enam mitte pelgalt statistikat, vaid klubide jaoks on hõlpsasti kättesaadav ka mängija olemus. Eelkõige on tänu sellele tiitlile tulnud muidugi hulk õnnekütte, aga Sorgal on FC Flora ja tema kasvatajaklubi TJK Legioni näol ümber professionaalsed nõustajad ja nii on protsess püsinud kontrolli all. Kõige hullem on, kui igasugused agendihakatised hakkavad mängijat pakkuma ükskõik, kuhu juhtub, sest sellisel juhul kaob mängija tõsiseltvõetavus ilma, et ta sellest ise arugi saaks. Ideaalne ongi olukord, kus mängija vastu suudetakse teha nõudlus, mitte teda ei pakuta või vähemalt peavad pakkumised olema väga täpselt suunatud ja läbi mõeldud. Viis aastat tagasi õnnestus FC Floral Karol Metsaga päris hästi selline olukord välja mängida. Sorga puhul on mulle teadaolevalt ka sellist parimal moel tekkinud huvi.

Milline oleks kõige loogilisem ja õigem samm praegu Sorga jaoks? Laias laastus, kui paljude valikute ees ta hetkel on?

Üldjuhul on sellisesse staatusesse jõudnud mängija jaoks kolm võimalust: esiteks ja kõige parem selline, kus majanduslik ja sportlik sisu on tasakaalus ehk siis mängija läheb tema jaoks sportlikult parimasse keskkonda ja nii tema ise kui ka klubi saavad ülemineku eest mõistlikult tasustatud; teiseks olukord, mis kaldu sportliku poole kasuks ehk siis mängija läheb sportlikult parimasse keskkonda, aga majanduslikult ei paku selline üleminek mängija ega klubi jaoks garantiisid; kolmandaks olukord, mis kaldu majandusliku poole kasuks ehk siis üleminek, mis pakub nii mängijale kui tema koduklubile majanduslikku garantiid, ent on sportliku arengu nurga alt keskpärane või halb. Kusjuures loomulikult on selle esimese tasakaalustatud variandini jõudmine kõige keerulisem. Samas on valiku koht ka veel selles, et kas teha kõnealune samm kohe või jätkata Eestis.

Ma siin detailidesse rohkem ei läheks. Püüan lihtsalt näidata, kui keeruline see kõik on ja milliste valikute ees mängija seisab. Sorga kohta ütleksin veel, et mõlemas äärmises variandis on täna konkreetsed pakkumised olemas, aga ideaalset lahendust esialgu veel ei ole, kuigi arusaadavalt püütakse sinna jõuda. Igaks juhuks lisan, et näiteks pooleaastane laenuleping ideaalses sportlikus keskkonnas võib halva õnne korral tähendada suure osa senise töö nurjumist ja tagasilangemist halvemale lähtepositsioonile ja ideaalis peaks ka järgmine samm parimasse või vähemalt heasse keskkonda olema ka majanduslikult selliselt läbi viidud, et uuel klubil tekiks motivatsioon mängija arendamisesse panustada.

Ütlen siinkohal välja ka lause, mis ilmselt paljudele ei meeldi: jalgpallilisi keskkondi, kuhu Eesti mõistes andeka noormängija pimesi usaldada võib, on maailmas tavavaataja jaoks ehmatavalt vähe ja Eesti jaoks on see meie väikest rahvaarvu arvestades kriitiline asjaolu.