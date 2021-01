Indrek Zelinski liitub Paide treeneritetiimiga

Eesti jalgpallikoondise eest 103 mängus 27 väravat löönud Zelinski tuli mängijakarjääri jooksul 3 korral Eesti meistriks FC Floraga ja 4 korral FC Levadiaga. Välisklubidest esindas Zelinski Soomes FC Lahtit, Taanis Aalborgi ja Fremi ja Rootsis Landskronat.

2001. aastal valiti Zelinski Eesti aasta jalgpalluriks, koondiseaasta ilusaima värava trofee Hõbepalli võitis ta 2000., 2003. ja 2007. aastal. Oma treenerikarjääri jooksul on Zelinski juhendanud Eesti U18 koondist, Eesti naiste koondist ja Pärnu Vaprust ning olnud FC Levadia, Eesti U23 koondise ja viimati Soome esiliigaklubi KTP abitreener.

"Väga hea meel on võimaluse üle liituda Eesti ühe parima jalgpalliklubiga," rääkis Zelinski klubi kodulehe vahendusel. "Oma 9 aastasele treeneritööle tuginedes loodan anda Paide Linnameeskonnale edasi oma parimad teadmised ja oskused, et saaksime koos astuda järgmise sammu!"

"Oleme klubina teinud silmnähtava arengu ja selle edu taga on pühendunud inimesed. Meie eesmärgiks on tipus püsida ja selle elluviimiseks vajame uut energiat, uut inimest," lisas Paide peatreener Vjatšeslav Zahovaiko. "Hea meel on teatada meie uuest kolleegist – Indreku kogemused, teadmised, kirg ja energia aitavad tõhustada meie kvaliteeti. Indrekul lasub ülioluline roll meie võistkonnas, meil on olemas nägemus, kuidas tema omadusi ja oskusi parimal moel rakendada. Ülesannete juurutamine võtab aega, aga olen veendunud, et sellest tuleb väga produktiivne koostöö."