Ilja Antonov krooniti Armeenia meistriks

Antonov ja Co kindlustasid meistritiitli teisipäeval, kui koduväljaku alistati 2:0 Noahi võistkond. Eestlane tegi kaasa täismängu.

Alles 2017. aastal asutatud Ararat-Armenia jaoks on see juba teiseks meistritiitliks. Antonovi jaoks oli see esimene Armeenia meistritiitel. Ühtlasi sai temast 18. eestlane, kes tulnud mõne välisriigi meistriks. Veel on Antonov tulnud Levadia särgis kahekordseks Eesti meistriks.

Edukas oli päev ka Nikita Baranovi ja Alaškerti jaoks. Tänases kohtumises alistati 4:2 Shiraki võistkond, millega kindlustati kolmas koht ja pääs Euroopa Liiga eelringi. Sarnaselt Antonovile sai ka Baranov kirja täismängu.

