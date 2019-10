Igor Prins pärast U21 koondise võitu Läti üle: tulemus toob naeratuse näole

„Kindlasti toob tulemus naeratuse näole,“ sõnas Eesti U21 koondise peatreener Igor Prins, vahendab Jalgpall.ee. "Mingid asjad, mida muutsime, toimisid täna. Need olid lihtsad asjad, aga tõid meile väravad. Iga mängija pühendus ning mängis hingestatult. Meeskonnavaimu oli kordades rohkem, kui eelmistes mängudes. Ma olin kogu mänguga rahul ja sellega, kuidas me väravad lõime. On varem olnud probleeme viimase kolmandikuga, aga täna oli supertöö äärtelt ja väravaesiselt."

Teistes meie alagrupi kohtumistes viigistas Venemaa kodus 2:2 Poolaga ning Serbia mängis võõral väljakul 1:0 üle Bulgaaria. Kolme vooru järel on tabeli tipus seitsme punktiga Poola, viis punkti on kirjas Venemaal. Serbia ja Bulgaaria on teeninud võrdselt neli punkti. Eesti tõusis kolme punktiga viiendaks ja Läti on ühe punktiga kuues.

Järgmisena ootab meid ees kohtumine Venemaaga, keda võõrustame samuti Pärnu Rannastaadionil teisipäeval, 15. oktoobril kell 19.15.