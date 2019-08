Huvitav lahendus: Flora saadab Sappineni Sloveeniasse kolmeks aastaks laenule

Sealjuures ei müü Flora 23-aastast Sappineni lihtsalt Domžalele, vaid sõlmitud on harvanähtav kolmeaastane laenuleping.

"Soov on saada talle keskkond, kus ta saaks natuke stabiilsemalt tööd teha," avaldas Hurt. "Tal on vaja ennast ikkagi jälle käima saada ja väravaid lüüa ning stabiilselt mängida."

"Domžalel on olnud küll raske hooaja algus, aga see keskkond tundub meile kohana, kus käib läbimõeldud töö ja tegu on väga tugeva potentsiaaliga klubiga Sloveenias," lisas Hurt. Kolme-aastane laenuleping tähendab, et nüüd töötavad Flora ja Domžale koos, et mängijat arendada ja ta tulevikus veelgi kaugemale aidata.

Domžale ridades pallib ka teine noor Eesti koondislane Mattias Käit.

