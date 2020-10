Horvaatia lehtede ülevaade | Dinamo sai Flora väravaga tipnenud mõõna eest nahutada, patuoinas leiti paremalt äärelt

Portaali Index.hr spordikülje esiuudis keskendub üleminekutele, mille Dinamo loots Zoran Mamic kavatseb pärast Flora alistamist lõpule viia. Näiteks on Zagrebisse oodata 24-aastast Taani kaitsjat Rasmus Lauritseni, kes kuulub hetkel Rootsi klubi IFK Norrköping ridadesse ja kelle eest käiakse välja 1,6 miljonit eurot.

"Täna või homme saab Lauritseni saaga käbi, aga see pole kõik. Ilmselt tuleb veel keegi," ütles Mamic, naljatades, et Dinamo prioriteet on meeskonda tuua Luis Suarez.



"Ademi keeldus tõelisest rikkusest!? Ta võinuks saada riigi kõrgemapalgalisimaks mängijaks ning mängida koheselt Meistrite liigas" Foto: kuvatõmmis Sportske Novostist



Tund aega pärast avavilet avaldas Sportske Novosti teleülekandes räägitud põhjal artikli, milles väidetakse, et mängu kangelaseks kujunenud makedoonlasest kapten Arijan Ademil on viimastel aastatel olnud palju võimalus siirduda parematele jahimaadele. Mehest on olnud huvitatud nii Rooma Lazio, Lille, Real Betis, Moskva CSKA, Lokomotiv kui ka Dubai rikkurklubi Al Nasr. Viimati tahtis teda oma ridades näha Dinamo üks tänavusi eurovastaseid Ferencvaros, kuid Ademi lükkas ungarlaste pakkumise tagasi. Ferencvaros, nagu sel nädalal selgus, mängib tänavu Meistrite liiga alagrupiturniiril, kohtudes seal Juventuse, Barcelona ja Kiievi Dinamoga. Küll aga kaaluvat Ademi tõsiselt Vecernij Listi andmetel Hispaania kõrgliigasse tõusnud Huesca pakkumist.

Suurema "hurraa!" kui Dinamole tegid Horvaatia ajalehed HNK Rijekale, kes teise Horvaatia klubina alagrupiturniirile pääses. Horvaatia liiga eelmise hooaja kolmas meeskond mängis võõrsil 1:0 üle taanlaste Kopenhaageni.