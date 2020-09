Horvaatia hiiuga kohtumine võib anda Florale ka väikese eelise. Peatreener Henn: loodetavasti saame eelmise aasta kogemuse ära kasutada

"Hetkel veel mitte. Mänguni on muidugi veel minna, seega tõenäoliselt homme enne kohtumist on tavapärasest natuke ärevam tunne, aga hetkel on täitsa okei," sõnas Flora peatreener Jürgen Henn mängueelse pinge kohta pressikonverentsil Eesti ajakirjanikele.

Kas seda võib pidada treenerikarjääri kõige tähtsamaks mänguks? "Ma ei ole sellele niimoodi mõelnud. Pigem proovin isiklikult väärtustada igat mängu, mida peame. Ka liigas tagumise poole klubidega mängud on olulised, need kohtumised aitavad meistritiitlini. Suhtun nendesse samamoodi tõsiselt. Selles mõttes aga küll, et meil on võimalus teha midagi suurt."

"Kui süveneda, siis Eesti klubid on varemgi siin olnud, seega pole see midagi enneolematut," sõnas Henn ühe mängu kaugusele jõudmisest Euroopa liiga alagrupiturniirist. "See, et Eesti klubid on siia ka varem jõudnud, annab meile usku juurde."

Dinamoga mängu eel on kõige suurem küsimärk Ken Kallaste osas, kes pole vigastuse tõttu viimastes kohtumises Florat aidata ei saanud. "Sarnaselt eelmisele kahele matšile, siis ka nüüd selgub tema seisund mängueelses treeningus," tõdes Henn. "Pigem on seis veidi lubavam. Ta tunneb end paremini ja saab teha suuremal koormusel asju."

Teatavasti jääb euromängust eemale Flora tänavuse hooaja suurim väravakütt Rauno Sappinen, kes teenis Florianaga mängides kaks kollast kaarti. "Natuke veel kaalume, aga 80-90 protsendi ulatuses on otsus tehtud," ei soovinud Henn veel välja öelda, kuidas nad Sappineni puudumisel ründajad paika panevad.

Viimases kahes mängus on vahetusest sekkunud ründaja Mark Anders Lepik, kelle jaoks kahe nädala tagune mäng KR Reykjavikiga oli esimene pärast 24. juulit. "Mänguline vorm ei luba teda väga pikalt kasutada. Viimane kord, kui ta peale tuli, mängis oodatust isegi kauem kui jalg oleks lubanud. Õnneks pidas ta vastu," sõnas loots.

Mida arvata aga Horvaatia hiiust Zagrebi Dinamost? "Kindlasti oleks olnud võtta natuke kergemaid või mugavamaid vastaseid, aga sellises faasis pole midagi teha. Kõik vastased on rasked. Midagi nutta või kahetseda ei saa."