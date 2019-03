Homset Gibraltar - Eesti maavõistlust vilistavad Šotimaa kohtunikud

2018. aastast FIFA kategooriat omav 27-aastane kohtunik on olnud Šotimaa liigades tegev 2013. aastast. Kõrgliigas on ta kohtumisi teenindanud 2016. aastast. Tänavusest hooajast on tal ette näidata Euroopa liiga kvalifikatsiooniturniiri kohtumine IBV (Island) – Sapsborg 08 (Norra) vahel. Tolles Norra klubi 4:0 võidumängus tegi 90 minutit kaasa ka Joonas Tamm*.

Mängu abikohtunikeks on David Roome ja Sean Carr (mõlemad Šotimaa). Kohalikuks neljandaks kohtunikuks on Jason Barcelo.

Gibraltar võõrustab meid kohalikul Victoria staadionil 26. märtsil Eesti aja järgi kell 21.45. ETV2 alustab otseülekannet kell 21.35.

*Tamm kuulus koondisesse EM-valikmängus Põhja-Iirimaa vastu, kuid naasis seejärel uue koduklubi Kielce Korona (Poola) juurde