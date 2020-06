Homme õhtul saab Premium liigas näha hooaja esimest Tallinna derbit

Voor saab alguse juba täna õhtul, kui kell 19.30 kõlab Kadrioru staadionil avavile TJK Legioni ja Viljandi Tuleviku vahelises lahingus. Senise seitsme vooruga on liiga uustulnuk Legion kogunud 5 punkti, millega hoitakse tabelis 9. kohta. Tulevik jääb üheksa silma juures 5. tabelireale.

Kolmapäeva õhtul leiab aset koguni neli kohtumist. Kell 19.00 alustab samaaegselt kolm matši, mis kõik on nähtavad jalgpall.ee vahendusel. Narvas võtab sealne Trans vastu Tartu Tammeka - piirilinna ja ülikoolilinna esindusklubide duellid on aastate jooksul pakkunud arvukalt põnevaid stsenaariume. Eelmisel hooajal toimus mälestusväärseim kahtlemata augustis, kui Tammeka suutis kodumurul Narva alistada skooriga 6:4.

Kell 19.00 kõlab avavile ka Kadrioru staadionil, kus Tallinna Kalev on võõrustamas FC Kuressaaret. Seitsme vooru järel jagavad kaks tiimi 7.-8. kohta, mõlemal on tabelis kirjas seitse punkti. Hiiu staadionil on Nõmme Kalju samal ajal vastu võtmas Paide Linnameeskonda. Kahe medalipretendendi mõõduvõtus on palju kaalul ka sedapuhku - enne homset hoiab Kalju 15 punktiga 3. kohta, Paide paikneb 12 silmaga 4. tabelireal.

Kell 19.30 tõmmatakse voorule joon alla senise hooaja kaalukaima kohtumisega, kui A. Le Coq Arenal peetakse maha hooaja esimene ja ajaloo 108. Tallinna derbi. Tabeliliider FC Flora on hetkel kogunud 19 punkti. FCI Levadia jääb neist teisel kohal maha kolme punktiga, mis tähendab, et võidu korral on Martin Reimi juhendatavatel võimalus Flora kinni püüda. Otsepilti mängust näeb ETV2 vahendusel.

Premium liiga 8. vooru mängud:

Teisipäev, 16. juuni

kell 19.30 Tallinna JK Legion - Viljandi JK Tulevik - OTSE: Soccernet.ee

Kolmapäev, 17. juuni

kell 19.00 JK Narva Trans - Tartu JK Tammeka – OTSE: jalgpall.ee

kell 19.00 JK Tallinna Kalev - FC Kuressaare - OTSE: jalgpall.ee

kell 19.00 Nõmme Kalju FC - Paide Linnameeskond – OTSE: jalgpall.ee

kell 19.30 Tallinna FC Flora - Tallinna FCI Levadia – OTSE: ETV2

Premium liiga tabeliseisu ja kalendriga saab lähemalt tutvuda siin.