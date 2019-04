Homme algab registreerimine jalgpalli suvelaagritesse

Käimasoleval aastal toimub esimene laagrinädal 17.-21. juunini ja teine 5.-9. augustini. Laagreid võõrustavad Antsla, Avinurme, Haapsalu, Jõhvi, Kadrina, Keila, Kihnu, Kose, Kunda, Kuressaare, Kääriku, Kärdla, Narva-Jõesuu, Lihula, Pärnu, Räpina, Saue, Tamsalu, Tartu, Vaimastvere, Valga, Vinni, Võru, Vääna ning Tallinnas Kalevi staadion, Kotka staadion, Pirita velodroom, Sportland Arena ja Sõle spordikeskus.

Laagritesse on oodatud osalema kõik 2007.-2012. aastal sündinud poisid ja tüdrukud, valitud laagrites on poistele sünniaastateks 2008-2012. Eelnev kogemus jalgpallis ei ole vajalik.

„Meil on väga hea meel, et sel aastal on ka mõned täiesti uued laagrikohad. Juunis on laagrid esmakordselt Vaimastveres, Räpinas, Väänas ja Tallinnas Sõle tänaval ning augustis Käärikul ja Narva-Jõesuus. Lisaks võib augustis toimuda veel laager Maardus,” ütles suvelaagrite projektijuht Martti Pukk.

Suvelaagrite eesmärgiks on tuua rohkem noori spordi ja jalgpalli juurde, tugevdades samal ajal ka laste tervist ning arendada nende kehalisi ja vaimseid võimeid. Võit ja võidu saavutamine tähtsust ei oma. Kõikides laagrites on juhendajateks jalgpalliliidu poolt valitud ning koolitatud noortetreenerid, kelle eesmärgiks on tagada kvaliteetse treeningu ühildamine laste mängulõbuga.