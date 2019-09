Hollandi peatreener Koeman: mäng Saksamaaga pole kõige tähtsam, hoopis Eestit peame võitma!

Väljaande Pressball.by küsimusele, millist tulemust Eestisse jahtima minnakse, vastas Marhel: "Me sihime alati võitu. Me pole seda ammu saanud. Inimesed on juba tüdinud. Me pole selles mägus kindlasti nõrgem meeskond. Neil on samuti olnud ebaedukas periood. Me mõlemad tahame sellele lõpu teha."

Standings provided by Sofascore LiveScore