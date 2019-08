Hollandi naised Eestile armu ei anna, peatreener Sarina Wiegman lubab homme kõik mängu panna

Pärast MM-i läksid kõik suvepuhkusele ja alustasid siis klubides uue hooaja ettevalmistust. Meil on mõned mängijad Skandinaavias, kes pidasid suvel sõprusmänge. Paljudel on klubides olukord muutunud - mõni on tiimi vahetanud, teistel on uus treenerite tiim. Neil on olnud juba palju treeningsessioone. See on meile, nagu ilmselt ka teile, alles hooaja algusjärk.

Need on teile peatreenerina olnud imelised kaks ja pool aastat. Mida te olete selle edu nimel teinud?

On olnud tõesti tore aeg. Kaks imelist turniiri, mille üle oleme väga õnnelikud. Aga leian, et naiskonna areng hakkas pihta juba enne mind. Euroopa meistrivõistluste ettevalmistuses tegime tõelise läbimurde. Meid aitas väga, et see turniir toimus Hollandis. Meil oli tunne, et me võime oma grupis midagi korda saata ja näidata Hollandi rahvale, kui head me oleme - see oligi selle turniiri suur eesmärk. Meid saatis edu ja me võitsime suuri jalgpalliriike, mis andis enesekindlust. Saime üle sellest mõtlemisest, et vastased on natuke paremad. Näitasime eelkõige endale, et oleme sama head või isegi paremad.



See on raske. Eriti pärast turniiri, kus sa oled pingelises olukorras olnud nii lähedal teineteisega koos. Esimene mäng pärast seda on alati raske. Oleme teadlikud, mida peame homme väljakule tooma. Nagu alati, peame me mängima nagu tiim. Mängijad teavad, milline on olukord ja peavad sellele keskenduma.

Enamus teie naiskonnast on sama mis MM-il. Te ei tahtnud noorematele mängijatele võimalust anda? Võiks eeldada, et mäng Eestiga selleks võimaluse annab.

Me tahame alati kvaliteeti. Hollandi koondises peavad olema alati parimad mängijad. Samal ajal valmistume me olümpiaks. Kui me arvame, et kahe mängija vahel on konkurents ja noorem on sama hea kui vanem, siis muidugi valime me noorema. Meie naiskond on kasvanud ja vanemad mängijad on 26, 27, 28-aastased ehk mitte nii vanad. Nad on end selle aastaga piisavalt tõestanud, et ei leidu veel pallureid, kes neid üle trumpaks.

Milliseid tugevusi te Eesti naiskonnas näete?

Neil on mõned kogenud mängijad. Oma arengus on nad mõistagi meist tagapool. Arvan, et neil tekib meie vastu ründamisel probleeme ning nad keskenduvad rohkem kompaktsele ja distsiplineeritud kaitsetööle. Peame üritama sellest kaitsest läbi murda.

Kas eesmärk saab olema võita nii suurelt kui võimalik?

Läheneme mängule nii, et esiteks tahame võita, aga samas mängida nii hästi kui me võimelised oleme. See tähendab, et kui meil tekivad väravavõimalused, peame need ära kasutama. Peame tõestama oma taset ja andma endast kõik, mis suudame, et saada parim tulemus. Küsige minult pärast mängu, kas jäin esitusega rahule või mitte.