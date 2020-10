Hoiatuskaardi saanud Vjatšeslav Zahovaiko soovitas kohtunikel rohkem jooksutrenni teha

Juba kuuendast minutist peale kohtunike suunas rahulolematust välja näidanud endine Paide ja Flora ründaja Zahovaiko teenis kollase hoiatuskaardi 72. minutil, olles järjekordselt protesteerinud ühe Ošomkovi küsitava otsuse peale. Viimaseks piisaks karikas oli Flora kaitsja Märten Kuuse kaardita jäämine Paide kiirrünnaku mahavõtmisel.

"Kohtunikel on arenguruumi. Tempo, mida mõlemad meeskonnad pakkusid, oli kohtunikele kindlasti paras katsumus. Tuleb rohkem joosta ja parem ettevalmistus teha, et püsiksid tempos, et su otsused oleksid värske peaga sooritatud. Mõned hetked olid natuke küsitavad. Aga eksimine on inimlik, nagu seal osakonnas räägitakse. Võtan selle [kollase kaardi] omaks," rääkis Zahovaiko Delfile ja Eesti Päevalehele.

Mängu saatuse otsustas Lilleküla staadioni peremeeste 72. minuti nurgalöök, mille realiseeris peaga väravaks Märten Kuusk. Mis selles olukorras Paide vaatevinklist viltu läks ja kellele peapesu peaks tegema?

"Ei oska öelda. Poisid tegid kõik õigesti. Igaüks oleks võibolla natuke midagi paremini teha saanud. Pallid, mis [Konstantin] Vassiljev laseb, on kvaliteetsed ja head pallid. Läks ilusti vastase pea pele. Tuleb üle vaadata, mis tegelikult juhtus. Tundus, et olime valmis, aga läks mõned sentimeetrid üle pea ja väike õnnefaktor oli samuti juures," vastas Zahovaiko.

"Mängu otsustasid pisiasjad, nagu taolistes kohtumistes ikka. Oli hea rütmikas ja dünaamiline mäng. Oleme rahul, et saime siit hea mängu. Tulemusega mõistagi rahule ei saa jääda, sest ootused olid palju suuremad. Kahjuks otsustas standardolukord mängu saatuse. Peame nendega kaitsefaasis natuke paremini tegelema. Üldises plaanis oli ette aimatav, et selline mäng tuleb. Midagi uut Flora ei näidanud. Korralik katsumus meie meestele. Pingutasime lõpuni. Lootsime viiki kätte saada, aga paraku jäi natuke puudu."

"Teisel poolajal andis tunda värskuse puudus. Pühapäevane Kaljuga mäng oli veel jalgades, aga seda ei saa vabanduseks tuua. Igatepidi korralikud mängud meie poolt lühikese aja jooksul. Meil oli täna vastas Eesti parim meeskond, kes on väga heade kaitseomadustega. Neid murda on kõigil raske. Üritasime, andsime endast parima, aga ei leidnud käike, kõik pandi kinni. Jäime ründefaasis otsustaval kolmandikul natuke kahvatuks."