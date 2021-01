Henrik Ojamaa: väga eriline oleks Floraga Euroopa liiga alagrupiturniirile pääseda

29-aastane Henrik Ojamaa lahkus noorena Florast Inglismaale Derby akadeemiasse, on seejärel mänginud üheksas erinevas välisriigis ja on nüüd ringiga Eestis tagasi, kus ta meistriliiga tasemel seni väljakul käinud ei olegi, kirjutab ERR Sport.

"Ma arvan, et see Euroopa-võimalus on sellel aastal kindlasti harukordne, seal tahaksime ka hästi esineda. See aasta, kui mängisin Euroopa liiga alagrupiturniiril [hooajal 2013/14 Varssavi Legia eest - toim], on kindlasti üks eredamaid mälestusi minu karjäärist välismaal. Seda korrata, taas jõuda alagrupiturniirile, oleks väga eriline," rääkis Ojamaa.

31-aastane Sergei Zenjov lahkus Eestist 13 aastat tagasi, on seejärel mänginud kuues välisriigis ja hindab Eestis nähtu põhjal kõrgelt Flora treeningtööd.

"On näha, et selles meeskonnas kõik töötab. On noored, on vanameistrid ja meeskond oli eelmine aasta meister. See oli üks olulisematest põhjustest, miks siia tulin," ütles Zenjov.