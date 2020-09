Henrik Ojamaa jäi Poola esiliigas teist mängu järjest koosseisust välja

29-aastane Ojamaa ei kuulunud teist mängu järjest Widzewi koosseisu. Poola meedias on juttu olnud eestlase võimalikust lahkumisest. Widzewi peatreener Enkeleid Dobi kommenteeris möödunud reedel pärast 1:0 võidumängu Jastrzebie üle Ojamaa olukorda mõne lausega, vahendas Soccernet.ee.

"See on olnud treenerite tiimi otsus. Praegu on Henriku vorm selline, nagu see on, kuid otsime sellele probleemile lahendust," rääkis Dobi.

Loe täispikka artiklit portaalist Soccernet.ee.