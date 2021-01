Henri Anier pikendas Paidega lepingut: soovin jätkata sealt, kus detsembris lõpetasin

Karjääri jooksul Itaalias, Norras, Šotimaal, Saksamaal, Rootsis, Soomes, Lõuna-Koreas ja Hollandis mänginud 30-aastane Anier on Premium liigas löönud kokku 97 mänguga koguni 62 väravat, Eesti koondises on Anieri saldo 65 mängu ja 13 väravat.

Henri Anier: "Paide Linnameeskonnas jätkamine ei olnud minu jaoks üleliia keeruline otsus. Klubis on väga hea energia ning kirglikud inimesed, kes teevad igapäevaselt professionaalset ja sihipärast tööd. Loodame eelseisval hooajal teha koduses liigas sammu edasi ning jõuda eurosarjas avaringist kaugemale. Isiklikus plaanis soovin jätkata sealt, kus detsembris lõpetasin – rõõmustada meie fänne ning lüüa palju väravaid."

Klubi spordidirektor Gert Kams: "Meil on klubina väga hea meel, et saime meeskonna jaoks ühe olulise pusletüki Henri näol paika. Alates sügisest, kui ta meiega liitus, on Henri näidanud miks ta on väga kõrge klassi ja kvaliteediga ründaja."