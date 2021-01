Häberli selgitas koosseisuvalikut: "Anier võib märtsis näidata, kui tugev ta on. Uks on kõigile avatud"

"Minu jaoks pole küsimust, mis klubist ma selleks esimeseks kogunemiseks mängijaid kutsusid. Arvan, et need mängijad soibivad omavahel kõige paremini kokku. On selge, et ma üritasin eelkõige leida mängijaid, kes pallivad välismaal, aga neid hetkel koondisse saada oli keeruline," rääkis 46-aastane šveitslane Marbellast.

Häberlilt küsiti ka konkreetselt, miks ei pääsenud tema valikusse eelmisel suvel Eestisse naasnud ja Paide linnameeskonnas 11 mänguga 10 väravat löönud Henri Anier, miks on laagris vaid 22 mängijat, mitte näiteks 30 ning kas ja kui palju toetus ta koosseisu kokku pannes oma abitreenerite Norbert Hurda, Mart Poomi ja Andres Operi nõuannetele.