Häberli keerab Eesti jalgpallis uue lehe ja loodab võidupõua selja taha jätta

Juba detsembri keskpaigast teada olnud avalik saladus sai eile ametliku kinnituse, kui virtuaalsel pressikonverentsil esitleti Eesti jalgpallikoondise uue peatreenerina 46-aastast šveitslast Thomas Häberlid. Endine ründaja ja treenerina Šveitsi tippklubides erisugustes rollides töötanud spetsialist on lepingu järgi ametis 2022. aasta lõpuni, nagu ka tema neli abilist: teadlase taustaga füüsilise ettevalmistuse treener Michael Müller, temaga eestlastest enim kokku puutunud Eesti U-17 koondise endine loots ja FC Flora spordidirektor Norbert Hurt, Eesti suurim väravakütt Andres Oper ja väravavahtide juhendaja Mart Poom.

„Hea meel on siin olla. Ootan juba põnevusega, et saaks tööga pihta hakata!” teatas Häberli, kes saabus Eestisse pühapäeval. Alates esmaspäevast on ta juba kohtunud paari kodumaal viibiva mängijaga, kelle nimed soovis ta esialgu enda teada jätta. Kui suusasõnalised kokkulepped peavad, alustab koondis juba homme kiiruga kokku pandud tiimiga teekonda ühte Euroopa riiki – Eesti Päevalehele on vihjatud, et Hispaaniasse –, et seal uue treeneri käekirjaga tutvuda ja teisipäeval kohtuda ühe Euroopa keskmikke hulka kuuluva klubiga.

Miks just Häberli Eesti koondist edasi viima palgati ning mida arvab uuest juhendajast meie veteranpoolkaitsja Konstantin Vassiljev?