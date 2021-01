Häberli esimene mäng peatreenerina on Meistrite liiga klubi vastu, koondisekutse sai 15 Flora vutimeest

Esimesi meeste koondise mänguminuteid asuvad jahtima väravavaht Karl-Romet Nõmm, kaitsjad Markkus Seppik ja Marco Lukka ning poolkaitsja Karl Rudolf Õigus. Kui 23-aastane Nõmm ja 19-aastane Seppik on Eestit esindanud ka U17, U19 ja U21 koondistes, siis Lukka ja Õigus on koondise rivistusse kuulunud alates U21 vanuseklassist.

Aasta esimesest koondise treeninglaagrist jäävad tervislikel põhjustel eemale Taijo Teniste, Henrik Ojamaa, Joonas Tamm, Ken Kallaste, Marko Meerits, Rauno Alliku ja Edgar Tur. Kuna tegemist ei ole ametliku FIFA mängupäevaga, ei liitu koondisega Karol Mets, Nikita Baranov, Artur Pikk, Mattias Käit, Erik Sorga ja Georgi Tunjov.

Eelseisev kohtumine on treeningmäng ja ei lähe ametlike koondise mängude arvestusse. Koondise treeninglaager toimub 7.–13. jaanuarini ja see korraldati, et valmistuda märtsis algavaks MM-valiksarjaks. Teatavasti alustab Eesti koondis uut valiksarja 24. märtsil Tšehhi vastu ning rahvusvaheline kalender võimaldab koondisel koguneda vaid kaks päeva enne. Aasta teine ametlik kohtumine toimub 27. märtsil, kui koondis mängib võõrsil Valgevenega.

Eesti koondise koosseis jaanuari treeninglaagriks:

Väravavahid

12 Karl Jakob Hein (13.04.2002) – Londoni Arsenal (ENG) (6/0)

1 Matvei Igonen (02.10.1996) – Tallinna FC Flora (4/0)

22 Karl-Romet Nõmm (04.01.1998) – Tallinna FC Flora (0/0)

Kaitsjad

13 Michael Lilander (20.06.1997) – Tallinna FC Flora (7/0)

2 Märten Kuusk (05.04.1996) – Tallinna FC Flora (6/0)

3 Henri Järvelaid (11.12.1998) – Vendsyssel FF (DEN) (4/0)

4 Henrik Pürg (03.06.1996) – Tallinna FC Flora (3/0)

18 Markkus Seppik (16.04.2001) – Tallinna FC Flora (0/0)

21 Marco Lukka (04.12.1996) – Tallinna FC Flora (0/0)

Poolkaitsjad ja ründajad

14 Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Tallinna FC Flora (125/25)

10 Sergei Zenjov (20.04.1989) – klubita (87/13)

15 Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora (32/6)

7 Frank Liivak (07.07.1996) – klubita (24/3)

19 Pavel Marin (14.06.1995) – klubita (14/2)

17 Martin Miller (25.09.1997) – Tallinna FC Flora (13/1)

5 Vladislav Kreida (25.09.1999) – Tallinna FC Flora (9/0)

11 Mark Oliver Roosnupp (12.05.1997) – Tallinna FCI Levadia (8/0)

16 Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – Tallinna FC Flora (7/0)

8 Mark Anders Lepik (10.09.2000) – Tallinna FC Flora (4/0)

20 Markus Poom (27.02.1999) – Tallinna FC Flora (2/0)

6 Markus Soomets (02.03.2000) – Tallinna FC Flora (2/0)

24 Karl Rudolf Õigus (05.11.1998) – Tallinna FCI Levadia (0/0)