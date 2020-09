Gruusia peatreener: tuleb raske mäng, viimati kaotasime Tallinnas suurelt

„Praegused ajad ei ole kerged ajad. Meeskonnal on palju mehi puudu. Eestil on ka parim ründaja (Erik Sorga) puudu. Esimene mäng alagrupis on alati tähtis mäng. Üritame anda endast parima. Üritame võita. See ei ole lihtne, kuna viis aastat tagasi kaotasime siin 0:3. Kaks aastat tagasi kodus võitsime aga 2:0. Seega kõik on lahtine. Sel korral tuleb mängida pealtvaatajateta ja see ei ole lihtne,“ rääkis Weiss.

„Läheme mängule vastu suurte lootustega. Kõik ootavad head tulemust. Esimene mäng alagrupis ja loodame võitu,“ lisas omalt poolt Gruusia koondise ründaja Tornike Okriashvili.

„Nägime hiljuti kõiki eestlaste viimaseid mänge. Teame nende tugevusi ja nõrkusi, kuid siin on neid raske välja tuua,“ lisas ta. „Kõik on oodanud rahvuskoondiste mänge. Publikuta on raske mängida, kuid tuleb mängida ja selline see elu on.“