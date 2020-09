Gruusia peatreener: kahe Eesti jalgpalluri tulevik on helge

„Oleme kolme punkti üle õnnelikud. Olen mängijate üle õnnelik, kuna klubis ei ole kõik mänguaega saanud. Vastas oli füüsiliselt tugev ja atleetlik meeskond. Olime sel korral aga parem meeskond. Lõime kolm-neli head võimalust, et lüüa teinegi värav. Esimene mäng uues sarjas on alati väga tähtis. Loodetavasti jätkame samamoodi kodus Põhja-Makedoonia vastu,“ sõnas Weiss alustuseks kohtumise kohta.

„Ta (Kvaratskhelia) on suurepärane talent. Ajalooliselt on Gruusias palju talente olnud. Tulevikus on kõik tema enda teha. Ta näitas palju kvaliteeti. Venemaa liigas on ta peaaegu iga kohtumise jooksul mängu parim. Loodetavasti läheb ta suure mängijana Gruusia ajalukku,“ lisas peatreener Kaasani Rubini 19-aastase ääreründaja kohta.

Eesti meeskonnast rääkides mainis Weiss aga 18-aastast Heina ja 19-aastast Tunjovi. „Väravavaht (Hein) ja number seitse (Tunjov). Soovin neile edukat karjääri. Nende tulevik on helge. Seitse on väga andekas mängija,“ kiitis Weiss.

Karl Jakob Hein Eesti koondise väravas. Foto: Karl-Eerik Pink