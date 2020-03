GRAAFIKUD | Tiitliheitlus Eesti liigas. Kellel on kõige suurem eelarve ja mitu miljonit on klubid kokku saanud?

Tänavune tiitli- ja medaliheitlus saab kõigi eelduste kohaselt olema nelja klubi siseasi. Kui suurimaks soosikuks on tiitlikaitsja Flora, siis nende peamiseks konkurendiks loetakse FCI Levadiat. Kuldmedali on eesmärgiks seadnud ka 2018. aasta meister Nõmme Kalju.

Kolmele suurele proovib tõsiselt kandadele astuda ka Paide Linnameeskond. Vaata graafikutest, kui suurte eelarvetega suure neliku klubid sel hooajal majandavad.

Suurim eelarve on ette näidata Floral, kellel on suurim nii kogu klubi kui ka esindusmeeskonna eelarve. Esindusmeeskonna eelarvete osas Florale väga tõsist konkurentsi pakkumas FCI Levadia. Flora ja Levadia on ainsad tiimid, kelle esindusmeeskonna eelarve on üle ühe miljoni euro.