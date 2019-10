Gert Kams: oleks võinud karistuslöögi ikka Kostjale jätta

Kui Can oli 15. minutil väljakult lahkunud, olid trahvikasti joone ääres valmis karistuslööki sooritama nii Kams kui ka Vassiljev. Vassiljev hakkas juba hoogu võtma, kuid löögi sooritas üllatuslikult paari sammu pealt Kams. Pall põrkus müüriga.

"Täiesti okei koht oli. Tagantjärele mõeldes minu jaoks võibolla natuke lähedalt. Pärast mõtlesin ise ka, et äkki oleks pidanud Kostja proovima palli väravavahi nurka lüüa. Aga sel hetkel otsustasime niimoodi. Löök jäi pehmeks ja müüri ta läks," nentis Kams.

Mängust üldisemalt rääkides soovitas Kams vaadata, millistes klubides äsja Lilleküla muru õnnistanud Saksa staarid leiba teenivad. "Vastas oli ikkagi päris kõrge kvaliteediga meeskond. Pärast vähemusse jäämist oli meil avapoolajal üks-kaks poolikut võimalust. Nagu üks legendaarne kossutreener alati ütleb: tahaks, et midagi näppude vahele jääks, aga kahjuks ei jäänud."

"Raske öelda, kas me väsisime rohkem. Nende mängijad mängivad igapäevaselt sellisel tasemel, kus tempo on tahes tahtmata kõrgem ning nad suudavad füüsiliselt paremini vastu pidada. Tunne on selles mõttes tühi, et kõik see mees pani päris palju energiat väljakule. Üldiselt arvan, et see, kuidas me palliga mängisime ja milliseid momente me suutsime tekitama, oli pigem positiivne," lisas Kams.