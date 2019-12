Gert Kams: ma ei ole nõus väitega, et Eesti ei pääse kunagi jalgpalli MM-ile

Tänavu aasta lõpus karjäärile punkti pannud jalgpallur Gert Kamsist sai detsembri alguses Paide Linnameeskonna spordidirektor. Mehe sõnul tehti talle mitmeid pakkumisi, kuid otsustas jätkata jalgpalli teemadel ning tegi sellega profikarjäärist sujuva ülemineku tööradadele.

Kamsi hinnangul on jalgpalli turuolukord praegu selline, et vabu mängijaid liigub väga palju. Ka Paide Linnameeskonda laekub erinevaid kanaleid pidi palju pakkumisi välismängijatelt. Eesti noormängijate probleem on tema sõnul ambitsiooni puudus. “Lumehelbekestest räägitakse palju – noortel kasvandikel pole ambitsiooni, et läbi lüüa, sest kõik on liiga kergesti tulnud,” ütles Kams ja sõnas, et jalgpalluri palk neid ei motiveeri ja ametiga kaasnevat kriitikat ei suudeta taluda.

Ta on läbi karjääri vältinud Eesti jalgpalli kohta käiva negatiivse soigumise kuulamist. “Las koerad hauguvad, karavan läheb ikka edasi,” sõnas Kams. Samuti ei ole mees nõus Kalev Kruusi väitega, et meie koondis ei pääse kunagi jalgpalli MMile.

“Et jalgpallis kuskile jõuda, peab endaga kõvasti vaeva nägema ja investeerima. Mingil hetkel võiks mängijal olla kahe hooaja vahel eratreener, kellega lihvida füüsilist poolt, kiirust ja tehnikat. Kui sul on mängijana üks hea omadus, siis selle peab ideaalseks saama.”