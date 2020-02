Georgi Tunjovi koduklubi palkas uue peatreeneri

Kaspar Ruus reporter RUS 5

Georgi Tunjov (palliga) kohtumises AC Milani vastu Foto: MIGUEL MEDINA, AFP/Scanpix

18-aastase keskväljatalendi Georgi Tunjovi leivaisa SPAL andis teada, et on vallandanud peatreeneri kohalt Leonardo Semplici ning on tema asemele nimetanud Luigi Di Biagio.