Georgi Tunjov: kõik mu sõbrad tahavad mind Itaalia vastu platsil näha

"Kedagi konkreetset pole, kellelele end tõestada. On selge, et see on minu jaoks väga oluline mäng, kuna vastaseks on ikkagi Itaalia koondis. Kõik mu sõbrad tahavad mind mängus näha, aga näeme, kas see soov ka täitub," vahendas Soccernet.ee portaali Calcionews24.

Kui Serie A-s pääses Tunjov platsile kümnes kohtumises, siis tänavu pole ta aste madalamal veel ühtegi minutit kirja saanud.

"Eelmise aasta kohta ei ole mul sõnu - ma ei oleks kunagi uskunud, et kõik nii kiirelt juhtub. Ma olen SPAL-is väga õnnelik," lisas Tunjov.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.