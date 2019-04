FOTOD | Viljandi lõi esimesena, kuid klassivahe maksma pannud Levadia pikendas võiduseeriat

Viljandi Tuleviku peatreener Sander Post: "Mängisime nii hästi kui oskasime. Hetkeseisus midagi veel enamat nõuda, arvestades mängijate kvaliteeti ja hooaja ettevalmistust, on raske. Läksime juhtima, tulime mängu tagasi. Lõpus läks asi käest ära. Üritasime veel, aga esimene värav tuli kiirelt vastu - väravavahi ja kaitsemängijate vahel tekkis ebakõla. Kaks väravat olid kindlasti veel ära hoitavad. Levadia surus ja tekitas palju võimalusi. Kuskilt lõid nad ikkagi ära."

Post mänguks valitud taktikast: "Üritasime mingid käigud kinni panna. Teadsime, kuidas Levadia tahab mängida. Mingil määral see isegi õnnestus, aga neil on nii palju kvaliteeti, et nad leiavad ikka kuskilt koha, kust teravusi tekitada. Läksime ikkagi punkte võtma, aga ei tulnud. Aga sellest pole minu silmis praegu hullu."

Täiseduga jätkav Levadia tõusis hetkeks tabeli ainuliidriks (18 punkti). Samade punktide peale on võimalik tõusta ka täna FC Floral, kes kohtub kell 16 võõrsil Narva Transiga. Teises kell 13 alanud mängus alistas Tallinna Kalev kodus 2:0 Maardu linnameeskonna.