FOTOD | Valgevene uus peatreener: Eesti on ebamugav ja väga distsiplineeritud meeskond

"Oleme läbi töötanud paljude Eesti mängude videod, nii UEFA Rahvuste liiga kui ka EM-valiksarja kohtumiste omad. Pean Eestit väga tasakaalukaks meeskonnaks ning tookisn tugevamatest külgedest välja hea distsipliini."



” Ma ei keskenduks liiga palju ajaloole. Iga mäng on eraldiseisev. Selle taga on lihtsalt tõsiasi, et Eesti on ebamugav meeskond. Valgevene peatreener Mihhail Marhel



Ajalooliselt pole Valgevenel Tallinnas mängud just kõige paremini sujunud. 1996. aastal saadi siin MM-valikmängus 0:1 kaotus, 2000. aasta juuni sõprusmängus oli Eesti üle 2:0, 2006. aasta sõprusmängus 2:1. Vaid viimase Lillekülas toimunud maavõistlusmängu 2013. aastal võitis Valgevene 2:0.

Küsimusele, miks nad siin nii tihti raskustes on olnud, vastas Marhel diplomaatiliselt: "Ma ei keskenduks liiga palju ajaloole. Iga mäng on eraldiseisev. Selle taga on lihtsalt tõsiasi, et Eesti on ebamugav meeskond."

Ajakirjanike ette astus täna ka Borissovi BATE ründaja Maksim Skavõš, kes oma A-koondise debüüdi just 2013. aasta 3. juunil A. Le Coq Arenal tegi. "Ma ei saa öelda, et mul sellest mänguks erilisi emotsioone oleks, kuid see fakt, et ma saan tulla koondisega nii heal tasemel staadionile mängima, lisab alati emotsiooni ja on mulle suur au," ütles 29-aastane Skavõš.

BATE Borissov, kelle ridadest on Marheli valikusse pääsenud koguni kuus meest, on läbi aastate pääsenud regulaarselt eurosarjade alagrupiturniirile. Tagasilöök tuli sel aastal, kui jäädi esimest korda üle kahe aasta Euroopa liiga põhiturniiri ukse taha. Viimases play-off ringis kaotas BATE Kasahstani klubile Astana. Kui palju BATE eurokogemus homset koondisemängu võiks mõjutada?

"Ilmselgelt on Valgevene jalgpalli jaoks väga tähtis, et me pikalt alagrupiturniiridel oleme mänginud. See tähendab, et Valgevenesse tulevad mängima head Euroopa klubid. See on ühest küljest prestiiži ja Valgevene jalgpalli Euroopale tutvustamise, aga ka hea praktika küsimus," märkis Skavõš.

