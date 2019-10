FOTOD | Vähemuses lõpetanud Paide üle napi võidu saanud Flora krooniti 12. korda Eesti meistriks

Flora ja Paide vahelises kohtumises jäid avapoolajal väravad löömata. Kui juba tundus, et kohtumine võib lõppeda viigiga, siis juhtuma hakkas 86. minutil. Nimelt teenis Erik Sorga penalti, mille ta ise ka realiseeris.

Sorgale tehtud vea eest teenis Karl Mööl ka punase kaardi. Florale 12. meistritiitli kindlustanud Sorga sai ühtlasi kirja tänavuse hooaja 29. tabamuse.

Floral on seega kaks vooru enne lõppu lähima jälitaja Levadia ees juba 7-punktiline edu. Ühtlasi tähendab Paide kaotus, et Levadia on omale medalikoha kindlustanud ja koos sellega ka koha eurosarjas taganud.

ENNE MÄNGU:

Esimene võimalus tiitlipidu pidada võinuks florakatel tekkida juba möödunud pühapäeval, kuid siis jäädi võõral väljakul 1:2 alla valitsevale meistrile Nõmme Kaljule. Nüüd võetakse pühapäeval kell 15.00 kodusel Lilleküla staadionil vastu tabeli neljas tiim Paide Linnameeskond, keda võõrustades teatakse, et võidu korral saaksid kodupubliku ees tiitlipidustused alata.

Midagi lihtsat siiski Floral oodata ei tasu, sest 71 punktiga neljandat kohta hoidev Paide suutis neilt viimases omavahelises kohtumises septembri algul 1:1 viigi välja võidelda. Samuti on Paide praegu veel ka tihedas medaliheitluses Nõmme Kalju ja FCI Levadiaga.

Tabelis teisel kohal oleval Levadial on 34. vooru kohtumine juba peetud. Levadia alistas laupäevases kohtumises võõrsil 4:1 Maardu Linnameeskonna ehk Flora vajab tiitli kindlustamiseks Paide vastu kindlasti võitu.

