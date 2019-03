FOTOD | Uus hooaeg algas üllatusega: Paide alistas võõrsil Nõmme Kalju

Külalismeeskond läks kohtumist juhtima esimese poolaja lõpus, kui 38. minutil oli Paide eest täpne tipuründaja Alassana Jatta. Selle tulemusega ka esimene poolaeg lõppes.

Teisel poolajal duubeldas Paide eduseisu 56. minutil ääremängija Kevin Kauber. Ehkki Nõmme Kaljul oli mitmeid võimalusi värava löömiseks, siis tabamuseni siiski ei jõutud. Paide 2:0 eduseisul ka kohtumine lõppes.

"Väga hea algus hooajale, see oli teenitud võit," sõnas pärast kohtumist Paide kapten Andre Frolov intervjuus Soccernet.ee-le. "See oli teenitud võit ja suur kiitus treeneritele. Tegime oma mänguplaanis mõningad muudatused ja kõik toimis väga hästi. Esimene poolaeg mängisime palliga, teadsime, et Kalju mäng läheb teisel poolajal sirgjoonelisemaks ja peame selle ära kannatama lihtsalt."

Järgmises voorus võõrustab Paide FC Florat, Nõmme Kalju sõidab külla Maardu Linnameeskonnale.