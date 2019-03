FOTOD | Ukrainlase supervärav aitas Kalju vägevas mängus hooaja esimese tiitlini

Päris null-nulli pealt siiski vaheajale ei mindud. 39. minutil röövis Levadia keskväljur Igor Žurahhovski keskväljal palli Kalju mehelt Deniss Tjapkinilt ning purjetas värava poole. Kuigi kaitsjad jõudsid talle järele, suutis ukrainlane olukorrast võtta maksimumi - löök ei olnud küll ülemäära tugev, kuid see-eest täpselt posti kõrvale. Sealjuures oli paarkümmend minutit varem teisel pool platsi Kalju ründaja Alex Matthias Tamm täpselt samasuguse olukorra kasutamata jätnud.

"Treenerid rääkisid poolajal, et see mäng on võidetav, et me oleme võimelised mängima," rääkis Tamm. "Midagi otseselt muutma me ei pidanudki."

Teine poolaeg kuulus aga selgemalt Kaljule, kusjuures mõnes teises olukorras oleks nende eduseis võinud olla isegi suurem. Kohe poolaja esimestel minutitel saatis nende ründaja Igor Subbotin väravaesise sagina järel palli väravasse ning kohtunikud lugesid tabamuse esiti ära. Levadia apelleeris aga "ründaja veale" - nimelt oli vahetult enne väravat Kalju ründaja Tamm kokku põrganud Levadia väravavahi Sergei Lepmetsaga, kes olukorras ka pisut vigastada sai ning maha lebama jäi. Näis, et Lepmetsa vigastuspaus ja sellest tulenenud olukord, kus mäng kohe jätkuda ei saanud, tuli ka õiglusele kasuks - kohtunikud läksid omavahel aru pidama ning otsustasid värava tühistada, kusjuures telekordused näitasid, et otsus oligi õige.

Alex Matthias Tamme kokkupõrge Sergei Lepmetsaga, mille tõttu tühistati lõpuks üks Kalju väravatest Foto: Madis Veltman

Lepmets pidi sealjuures natuke aega hiljem vigastuse tõttu varakult platsilt minema lonkama. Esimestel andmetel ei ole Eesti koondise esikinda hädad õnneks tõsised.

Vaid mõned minutid hiljem leidis Levadia karistusalas taas aset pisut vastuoluline juhtum: Kalju ründaja Liliu koperdas seal Dmitri Kruglovi väljasirutatud jala otsa ning kohtunik määras Kalju kasuks penalti. Levadialased väitsid küll, et kokkupõrge oli juhuslik, kuid pääsu polnud - Kalju kapten Ugge virutas penalti sisse ning viigistas seisu 1:1-le.

Hea poolaja algus andis Kaljule jõudu juurde ning tulemata ei jäänud ka väravad - 62. minutil aitas Liliu suurepärane eeltöö sihile Alex Matthias Tamme, kaheksa minutit hiljem sai oma iluväravaga hakkama Markovitš.

"Liliu tegi minu värava puhul väga hea eeltöö ära, mina olin lihtsalt õigel ajal õiges kohas," rääkis 17-aastane Tamm. "Tähistada aga pikalt ei saa - homme kooli!"

Levadia suutis küll 77. minutil Kirill Nesterovi kena värava abil kaotusseisu minimaalseks vähendada, kuid enamaks jaksu ei jagunud - Kalju kontrollis viimaseid minuteid hästi ning sai teenitud superkarikavõidu.

Tulemus:

Nõmme Kalju FC - Tallinna FCI Levadia 3:2 (0:1)

53. pen. Maximiliano Ugge, 62. Alex Matthias Tamm, 70. Andri Markovitš - 39. Igor Žurahhovski, 77. Kirill Nesterov

Hoiatused: 8. Mikk Reintam, 67. Maximiliano Ugge, 81. Andri Markovitš, 84. Aleksandr Kulinitš - 3., 90+4. Jevgeni Ossipov, 37. Juri Tkatšuk, 41. Igor Žurahhovski, 53. Dmitri Kruglov, 80. Joao Morelli

Eemaldamine: 90+4. Jevgeni Ossipov

Kalju: Pavel Londak, Aleksandr Kulinitš, Mikk Reintam, Maximiliano Ugge, Andri Markovitš, Igor Subbotin, Reginald, Deniss Tjapkin, Aleksandr Volkov (8. Kaspar Paur; 87. Nikolai Mašitšev), Liliu, Alex Matthias Tamm (72. Hector Nunez).

Levadia: Sergei Lepmets (60. Artur Kotenko), Maksim Podholjuzin, Marko Lipp, Jevgeni Ossipov, Dmitri Kruglov, Igor Žurahhovski, Juri Tkatšuk, Pavel Marin (71. Kirill Nesterov), Joao Morelli, Mark Oliver Roosnupp (66. Nikita Andrejev), Jevhen Budnik.

