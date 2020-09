FOTOD | Tartu Tammeka hoidis Nõmme Kalju nulli peal, viis mängijat riietusruumi minna ei tohtinud

Kui pühapäeval tegi koroonaviirusest räsitud Kalju ajaloolise vahetuse, võttes ühe kohustuslikust KTM-ist juba 14. sekundil pingile, siis täna sellist trikitamist Tallinna meeskonna poolt ei nähtud.

KTM-ide ehk kodus treenitud mängijatena olid Kalju algkoosseisus Kaarel Usta ja Kaspar Paur, kes ka muidu kuuluvad meeskonna põhitegijate hulka. Kalju president Kuno Tehva avaldas hommikul Soccernet.ee-le, et nende meeskond täienes viie mängija võrra, kelle Terviseamet lubas päev varem karantiinist välja.

Nendeks mängijateks on väravavaht Marko Meerits, kaitsja Andreas Raudsepp ning poolkaitsjad Sander Puri, Paur ja Usta.

Vaheajal lubati riietusruumi koosolekut pidama vaid need Kalju mängijad, kes ei käinud 10. septembril Ungaris Euroopa liiga mängul. Viis mängijat, kes Terviseameti eriloaga karantiinist varem välja said, pidid jääma õue.

Kalju peatreeneri kohuseid täitis teist mängu järjest brasiillane Getulio Aurelio Fredo, sest Kalju ametlik peatreener Marko Kristal viibib veel viimaseid tunde kodus isolatsioonis. Küll aga oli Getulio Kristaliga mängu ajal ühenduses telefoni teel. Mobiiliga võis brasiillast rääkimas näha ka poolajapausi ajal.

"Pettumus. Andsime jälle punkte ära, aga mis teha, olukord on raske. Hea, et me ei kaotanud. Mäng oli päris võitluslik, plats oli raske, libe. Kokkuvõttes võib öelda, et võitluslik viik," ütles Kalju poolkaitsja Puri Soccernet.ee otseülekandes.

"Hommikul tegin meili lahti ja vaatasin digilukku - test oli negatiivne, võisime tulla Tartu. Kell kaks hakkasime sõitma, tulime kahe bussiga - ühes bussis need, kes olid varem negatiivsed, teised teisega. Olen andnud juba üheksa või kümme negatiivset testi - nina on juba immuunne."

Tabeliseis:

