FOTOD | Tammeka viigistas dramaatilises mängus Levadiaga

Külalised Tartust pääsesid juhtima juba 4. minutil tänu Tristan Koskori tabamusele. Paarkümmend minutit hiljem viigistas FCI Levadia mees Zurab Ochigava seisu, kuid peagi sai ta endale teise kollase kaardi ja pidi väljakult lahkuma. JK Tammeka kasutas olukorra ära ning 82. minutil lõi Tammeka noor mängija Patrick Genro Veelma oma koduklubile juhtvärava. 89. Minutil sai JK Tammeka ründaja Sten Reinkort väikese ajaga kaks kollast kaarti ja pidi samuti platsilt lahkuma. FCI Levadia suutis olukorra ära kasutada ja 92. minutil viigistas Oleksandr Safronov seisu.

Mängu ilmestab vigade rohkus. Nimelt andis mängu peakohtunik Kristo Tohver välja kümme kollast ja kaks punast kaarti.

Tammeka peatreener tunnistas mängujärgses intervjuus ERR-ile pettumust tulemuse osas, kuid siiski rahulolu oma meeste esituses. “Meie võit ei oleks maailma kõige ülekohtusem asi olnud,” tunnistas Kaido Koppel.

FCI Levadia peatreener selgitas mängujärgses intervjuus, et meeskonna esitused ei õnnestunud täna. “Punase kaardi saamine tegi meie elu topelt raskeks. Mehed üritasid ja pingutasid ning see oli meeletu töö, “ tunnistas Martin Reim.

JK Tammekale oli see teine viik kolme kaotuse ja kahe võidu kõrvale. Kaheksa punktiga on Tartu esindus kuuendal positsioonil. FCI Levadiale oli see esimene viik viie võidu ja ühe kaotuse kõrvale. Tallinna meeskond jätkab Premium Liigas teisel kohal.



