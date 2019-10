FOTOD | Sander Puri väravad tõid Kaljule magusa võidu ning lükkasid Flora tiitlipeo edasi

Flora oleks äärepealt tiitlit tähistada saanud juba eile, kui nende lähim jälitaja FCI Levadia oli kodus FC Kuressaarega hädas ning päästis endale võidu alles kolmanda üleminuti penaltist. Kui see mäng oleks viiki jäänud, ei oleks Levadial olnud enam võimalik Florat kinni püüda.

Kuigi Kalju jaoks on käesolev hooaeg olnud pigem ebaõnnestumine ning tiitlivõitlusest on nad juba tükk aega väljas olnud, on nad ikkagi liigas kõige vähem kaotusi saanud - vastase paremust on tunnistatud tänavu vaid kahes mängus, üks oli hooaja esimeses voorus Paide vastu, teine kevadel just Flora vastu. Tiitlikonkurentsist on Kalju pudenenud aga paljude viikide tõttu.

Floral vajab täna tiitli kindlustamiseks aga just võitu - Kalju on suutnud aga viimased 28 liigamängu kaotuseta püsida, seetõttu ei saa see lihtne ülesanne olema.

Kohtumine Hiiu staadionil algab kell 15.00.

Tabeliseis:

Standings provided by Sofascore LiveScore