FOTOD | Raiskamise meistriklass: Levadia ja Kalju jätsid väravad löömata

Küllaltki tempokalt ning sündmusterohkelt kulgenud matšis jäid väravad üllatuslikult löömata. Mõlemad meeskonnad kinkisid vastastele mitmeid ohtlikke olukordi, kuid mõlemad tiimid jätsid lõpuks löömata mitu head võimalust. Lõpus üritas Levadia veel päris hoogsalt, kuid lahendused jätsid mitmel puhul soovida. Omasid ergutas loožist hoogsalt ka Levadia president Viktor Levada.

Kõige rõõmsamas meeleolus võis ilmselt staadionilt lahkuda FC Flora peatreener Jürgen Henn, kes oli üks 757 pealtvaatajast, kes kohtumist tribüünilt jälgis.

Levadia ja Kalju kohtusid sel hooajal omavahel juba kolmandat korda. Kolm eelmist matši olid kõik lõppenud Kalju võiduga. Nõmme klubi oli parem nii Superkarika finaalis, Eesti liiga avaringis ning ka karikasarja poolfinaalis.

Turniiritabelis on Levadia 28 silmaga jätkuvalt teine. Ühe mängu vähem pidanud FC Flora on liidriks 31 punktiga. Kalju hoiab 22 silmaga neljandat kohta. Täpselt nende ees on ühe mängu vähem pidanud Paide Linnameeskond 23 punktiga.

ENNE MÄNGU:

Sel hooajal on kaks tiimi omavahel kohtunud juba kolm korda. Hooaeg avati Superkarika mänguga, kus Nõmme Kalju 3:2 võidu teenis. Teistkordselt mindi vastamisi 5. mail, kui Nõmme Kalju Premium liiga 9. voorus väärtusliku 2:1 võiduga kolm punkti tabelisse kirjutas. 8. mail oldi vastamisi ka karika poolfinaalis, kus Kalju koduplatsil lisaaja järel 3:2 võiduga finaali marssis. Antud kohtumises nägid Levadia mehed ka koguni nelja punast kaarti.