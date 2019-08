81. minutil oli põhjust tõrvikud süüdata Kalju fännidel, kelle tribüüni ees lõi kukkumise pealt efektse viigivärava Donetski Šahtari akadeemia kasvandik Vladislav Homutov. Resultatiivse söödu andis tabamusele vahetusest sekkunud Aleksandr Volkov.

Seisuga 1:1 mäng ka lõppes.



25 mänguga 62 punkti kogunud Flora jätkab tabeliliidrina, FCI Levadial on teisena 60 punkti, aga neil on peetud 26 kohtumist. Kolmas on Paide linnameeskond 55 punktiga (26 mängu), Kalju on 48 punktiga (24 mängu) neljas.



Flora koosseis: Igonen, Kams, Pürg, Kuusk, Lilander, Kreida, Ainsalu, Alliku (82. Liivak), Vassiljev, Sinjavski, Sorga.

Kalju koosseis: Londak, Markovitš, Reintam, Avilov, Kulinitš, Subbotin, Tjapkin, Paur (74. Volkov), Puri, Kirss, Homutov (87. Ugge).