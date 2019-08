FOTOD | Poolteist kuud tagasi MM-i hõbedale tulnud Hollandi naiskonna treening Lilleküla staadionil

Tulpidemaa koondis võttis Tallinnasse kaasa koguni 21 7. juulil Prantsusmaal hõbemedali kaela saanud naist. Tegemist on Hollandi naiskonna esimese kohtumisega pärast pikka EM-turniiri, mille finaalis jäädi 0:2 alla USA-le.

Eesti naiskond asub FIFA edetabelis 99., hollandlannad kõrgel kolmandal kohal.

"Nende ründajate seas on väga palju mitmekülgsust. Tipuründaja Vivianne Miadema (MM-il 3 väravat - toim) on väga liikuv, tehniliselt osav ja võimas mängija. Samamoodi on nende ääreründajad väga head ja kiired üks-ühele olukordades. Kuigi neil on kindel plaan, arvan, et nad suudavad vastavalt vajadusele seda plaani muuta ja ennast vastastele igas mõttes ebamugavaks teha," rääkis tänasel pressikonverentsil Eesti koondise kapten Katrin Loo.

"Arvan, et nende peatreener [Sarina Wiegman] on teinud fantastilist tööd. Mul on tema vastu professionaalses mõttes suur austus. Mul oli privileeg teha 2017. aasta EM-finaalturniiril tehnilist tööd. See oli turniir, kus nad tegid tõelise läbimurde. Imetlen nii peatreeneri kui ka kogu tiimi tööd. Nad on mänginud väga head jalgpalli ning olid võimelised Euroopa meistrivõistluste edu kordama MM-il. Olen suur-suur fänn!" lisas Eesti naiskonna soomlasest peatreener Jarmo Matikainen.

Hollandi naiste koondise koosseis mänguks Eestiga:

Väravavahid

Loes Geurts (12.01.1986) - Göteborg FC (SWE) 123/0

Sari van Veenendaal (03.04.1990) - Atlético Madrid (ESP) 60/0

Lize Kop (17.03.1998) - Ajax 1/0