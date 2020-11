FOTOD | Paide astus järjekordse sammu hõbemedali ja Euroopa liiga poole

Levadia läks kohtumist üheksandal minutil juhtima, värava autoriks oli Bogdan Vaštšuk. Esimese poolaja lõpuks oli aga ette pääsenud Paide. 32. minutil tegi skoori Henri Anier ja 43. minutil Karl Mööl.

56. minutil seadis taas viigi majja Levadia mängija Juri Kolomojets.

83. minutil oli Paide väravavaht Mait Toom sunnitud mängust jalatrauma tõttu lahkuma. Toom põrkas kümme minutit varem kokku Kolomojetsiga. Teda asendanud Mattias Sapp suutis värava puhtana hoida ja Paide sai väärtusliku viigipunkti kätte.

Hooaja esimese viigi teinud Paide on 28 mänguga kogunud 61 punkti, ühe kohtumise vähem pidanud Levadial on 54 punkti. Trumbid on selgelt Paide käes, Levadial on kolme järelejäänud kohtumisega võimalik koguda üheksa punkti.

Paidel on jäänud mängida FC Flora ja Nõmme Kaljuga, Levadia läheb kahel korral vastamisi Floraga ja korra Kaljuga.

Teine koht tagaks Paidele 2021. aastal pääsu Euroopa liiga mängudele, pronksitiimi saatus sõltub karikavõistluste tulemusest.

Tabeliseis:

Standings provided by SofaScore LiveScore