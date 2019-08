FOTOD | Nõmme Kalju alistas liidermeeskonna Levadia

Erick Andres Moreno Serna viis küll Levadia juba 4. minutil juhtima, kuid avapoolaja lisaminutitel vastas Kalju kahe väravaga. Esmalt realiseeris Igor Subbotin penalti ning paar minuti hiljem lõi Mikk Reintam 2:1, mis osutus ka võiduväravaks.

Levadial on liidrina 59 punkti, kuid kaks mängu vähem pidanud FC Flora (58) on jõudnud neist vaid punkti kaugusele. Kalju on 47 silmaga Paide (49) järel neljas, ent ka neil on võrreldes Levadiaga kaks mängu varuks.

Flora mängib täna õhtul võõrsil Narva Transiga.

Tabeliseis: