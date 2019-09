FOTOD | Napi võidu saanud Kuressaare saab tabeli viimaste heitluses natuke rahulikumalt hingata

Kohtumise ainsa värava lõi 78. minutil penaltist Märten Pajunurm.

Vähemalt mõneks ajaks kaheksandaks tõusnud Kuressaarel on 30 mänguga kogutud 20 punkti. Sama palju punkte on ka Tallinna Kalevil, aga neil on üks kohtumine varuks. Maardul on viimasena 16 punkti.

Meistriliiga viimane kukub astme võrra madalamale, üheksanda koha omanik peab pidama üleminekumänge.

Täna kell 15 kohtuvad meistriliigas veel Tartu Tammeka ja Tallinna Flora.

Tabeliseis: