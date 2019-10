FOTOD | Naiste jalgpallikoondis sai EM-valiksarjas napi kaotuse

Kohtumine algas eestlannade jaoks hästi, kui 22. minutil viis Katrin Loo penaltist Eesti juhtima. Poolajale mindi siiski 1:1 viigiseisul, sest loetud minutid enne vaheaega oli Kosovo poolelt täpne Modesta Uka. Uka tõi Kosovole ka 2:1 võiduvärava, kui oli täpne 56. minutil.

Eestil on nelja mänguga kirjas üks punkt, mis annab neile A-grupis kuuenda ehk viimase koha. Kolm võidupunkti teeninud Kosovo on kuue silamga neljas. Sarnaselt Kosovole on 6 punkti kirjas ka Sloveenial, aga nad on ka ühe kohtumise rohkem pidanud.