FOTOD | Levadia varumängija urineeris mängu ajal platsi ääres. Jalgpalliliit: sellist juhtumit pole meil varem olnud

"Mängu 36. minutil tulid kolm FCI Levadia varumeest sooja tegema Narva Kalev Fama väljaku äärde. Üks mängijatest suundus väljaku juures oleva aia juurde ja rohkem kui saja vutifänni ees hakkas urineerima. Staadionil viibijad püüdsid teisele küljekohtunikule märku anda, et toimub selline asi, kuid ta kas ei kuulnud või ei tahtnud kuulda. Samuti juhiti tähelapanu staadionil viibinud G4S turvamehele, kes ka kuidagi ei reageerinud. Eriti masendavaks teeb see, et seda nägid paljud lapsed ja pehmelt öeldes olid hämmingus FC Levadia varumehe sellise häbematu teo pärast," kirjeldas kohal viibinud pealtvaataja vahejuhtumit.

"Kuna WC-d polnud lähedal, siis selline inetu intsident aset leidis. Mängija saab aru, et talitas valesti ja tal on piinlik ning ta vabandas sellepärast," rääkis Delfile Levadia pressiesindaja Indrek Petersoo.

Pealtvaataja teatel olid staadionil välikäimlad olemas. "Ma ise kohal ei olnud, seega on mul raske hinnangut anda. Rääkisin mitme liikmega, kes ütlesid, et seal vetsu lähedal polnud. See muidugi ei tähenda, et niimoodi võiks teha. See on loomulikult inetu ja piinlik seik. Väga kahju, et niimoodi juhtus," lisas Petersoo.

Petersoo ei soovinud kommenteerida, kellega Levadia mängijatest tegu oli.

Foto: Lugeja

"Saan öelda, et ei mäleta, et sellist sarnast juhtumit oleks varem olnud," sõnas Eesti Jalgpalli Liidu avalike suhete juht Mihkel Uiboleht. "Seega on raske öelda, mis ja kuidas edasi saab. Teemegi homme olukorra selgeks ja vestleme klubiga. Täpsemalt ei oska öelda. Sellist juhtumit pole varem olnud."