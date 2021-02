FOTOD | Levadia jätkas võimsalt ja noppis järjekordse võidu

Levadia on Taliturniiril võitnud nüüd kõik neli kohtumist ja seejuures on nelja kohtumisega löödud koguni 15 väravat. Enda võrgust on tulnud välja noppida ainult kaks palli.

Levadia asus sel korral juhtima juba 17. minutil Zakaria Beglarišvili tabamusest. Tulevik viigistas 48. minutil tänu Carson Buschman-Dormondile. Levadia võidu vormistas Robert Kirss, kes oli täpne 68. ja 72. minutil.

Levadiat tabas ka tagasilöök, kui Frank Liivak ei olnud võimeline mängu jätkama ja ta võeti 18. minutil pingile. Ülejäänud kümme vahetust tegi Levadia korraga 59. minutil.