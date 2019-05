FOTOD | Kas oskad aidata kaabakate leidmisega? Saaremaal rüüstati ilus jalgpalliväljak

Väljaku hooldaja Margus Kuusk postitas Facebooki nukra sõnumi, lootes, et teo toime pannud isik või isikud otsustavad pahanduse üles tunnistada.

Olen püüdnud seda platsi paremaks muuta ja hoida elus, et lastel, noortel ja ka mõnel täiskasvanul oleks koht, kus palli mängida," kirjutas Kuusk. "Inimene, kes selle sigaduse korraldasid, tule ja vabanda. Väljaku korrashoidmine ja parendamine ei ole kerge töö ja ka mitte eriti odav. Jah, võib-olla see rahaline kulu ei olegi nii suur, kuid aeg, mis kulub selle väljaku valmis saamisele on aastatepikkune protsess. Seda lõhkuda on väga lihtne, kuid selle kordasaamine on vaevanõudev. Ma ei hinda oma tehtud tööd ja aega ning mõni kindlasti näitab näpuga, mõttetu töö. See aga ei anna õigust tehtut lõhkuda. See on minu töö ja püüan seda teha vastavalt võimalustele."